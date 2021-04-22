Литва допускає висилку російських дипломатів слідом за Чехією

Литва допускає можливість висилки російських дипломатів. Це планують зробити на підтримку Чехії.
Про це заявила головний радник президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте, повідомляє Respublika.
За словами помічника президента Литви, зараз обговорюється "дипломатичними каналами, як найкраще висловити солідарність разом". Розглядають можливість висилки дипломатів РФ.
"Президент (Литви Гітанас Науседа, - ред.) повністю підтримує зусилля Чеської Республіки щодо скорочення присутності іноземної військової розвідки на території країни-члена НАТО, а також висловлює солідарність з діями чеського уряду", - заявила вона.
Нагадаємо, Чехія видворила 18 співробітників російського посольства, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.
Чеська Республіка заявила 18 квітня, що поінформувала союзників по НАТО і Європейського союзу про причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році, і це питання було розглянуто на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в понеділок