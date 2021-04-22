Литва допускает высылку российских дипломатов вслед за Чехией

Литва допускает возможность высылки российских дипломатов. Это планируют сделать в поддержку Чехии .

Об этом заявила главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите, сообщает Respublika .

По словам помощника президента Литвы, сейчас обсуждается "по дипломатическим каналам, как лучше всего выразить солидарность вместе". Рассматривают возможность высылки дипломатов РФ.

"Президент (Литвы Гитанас Науседа, - ред.) полностью поддерживает усилия Чешской Республики по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны-члена НАТО, а также выражает солидарность с действиями чешского правительства", - заявила она.