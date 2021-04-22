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Литва допускает высылку российских дипломатов вслед за Чехией

Новина українською → Вильнюс, Четверг 22 апреля 2021 11:45
Литва допускает высылку российских дипломатов вслед за Чехией Фото: советник президента Литвы Аста Скайсгирите (wikimedia.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Литва допускает возможность высылки российских дипломатов. Это планируют сделать в поддержку Чехии.

Об этом заявила главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите, сообщает Respublika.

По словам помощника президента Литвы, сейчас обсуждается "по дипломатическим каналам, как лучше всего выразить солидарность вместе". Рассматривают возможность высылки дипломатов РФ.

"Президент (Литвы Гитанас Науседа, - ред.) полностью поддерживает усилия Чешской Республики по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны-члена НАТО, а также выражает солидарность с действиями чешского правительства", - заявила она.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос был рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

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