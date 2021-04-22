ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Литва допускає висилку російських дипломатів слідом за Чехією

Новость на русском → Вільнюс, Четвер 22 квітня 2021 11:45
Литва допускає висилку російських дипломатів слідом за Чехією Фото: радник президента Литви Аста Скайсгіріте (wikimedia.by)
Автор: Анастасія Рокитна

Литва допускає можливість висилки російських дипломатів. Це планують зробити на підтримку Чехії.

Про це заявила головний радник президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте, повідомляє Respublika.

За словами помічника президента Литви, зараз обговорюється "дипломатичними каналами, як найкраще висловити солідарність разом". Розглядають можливість висилки дипломатів РФ.

"Президент (Литви Гітанас Науседа, - ред.) повністю підтримує зусилля Чеської Республіки щодо скорочення присутності іноземної військової розвідки на території країни-члена НАТО, а також висловлює солідарність з діями чеського уряду", - заявила вона.

Нагадаємо, Чехія видворила 18 співробітників російського посольства, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Чеська Республіка заявила 18 квітня, що поінформувала союзників по НАТО і Європейського союзу про причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році, і це питання було розглянуто на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в понеділок

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Литва Чехия Російська Федерація
NEWS
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше