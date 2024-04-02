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У ДТЕК показали, як зсередини виглядає одна з ТЕС після масштабних атак росіян

Вівторок 02 квітня 2024 21:49
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У ДТЕК показали, як зсередини виглядає одна з ТЕС після масштабних атак росіян Фото: Зміївська теплоелектростанція (фото з відкритих джерел)
Автор: Тетяна Степанова

Нещодавно російські війська завдали масштабних ударів по енергооб'єктах України, внаслідок чого пошкоджені декілька теплоелектростанцій. У ДТЕК показали, як зсередини виглядає одна з ТЕС після ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Ось так виглядає одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак ворога 22 та 29 березня. 80% генеруючих потужностей компанії втрачено", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ДТЕК, внаслідок ворожих атак 5 з 6 теплоелектростанцій серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка.

Масштабні атаки РФ на енергетику України

Нагадаємо, 22 березня російські військові обстріляли ракетами Україну та завдали масштабної шкоди об'єктам енергетики.

Зокрема, агресор зруйнував Зміївську ТЕС - одну з найбільших у Харківській області. Також росіяни пошкодили Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.

В "Укренерго" назвали атаку на енергетику найбільшою за весь період війни.

Окрім того, російські окупанти в ніч на 29 березня знову атакували три теплоелектростанції в Україні.

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ДТЕК ТЕС Війна в Україні
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