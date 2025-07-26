Литва допоможе купити Patriot для України: міністр оголосила суму внеску

Литва оголосила про намір долучитися до закупівлі американських систем протиповітряної оборони Patriot для України. Планують виділити до 30 мільйонів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Під час візиту міністрів оборони країн Балтії до Сполучених Штатів міністр оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила, що країна планує зробити внесок у закупівлю американських далекобійних систем ППО Patriot для України.
"Литва готова зробити свій внесок у закупівлю Patriot для України виробництва Сполучених Штатів. І також, як останнє зауваження, як єдиний міністр оборони НАТО, на якого наклав санкції Китай, я справді розумію, що поставлено на карту", - додала вона.
Після зустрічі з міністром оборони США Пітом Хегсетом вона повідомила, що Литва планує виділити до 30 мільйонів євро для досягнення цієї мети.
Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot за підтримки країн НАТО, запевнивши, що Київ отримає 17 таких комплексів.
Під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" союзники підтвердили готовність допомогти у посиленні ППО України.
Міністр оборони Німеччини заявив про намір передати два комплекси Patriot, однак наголосив на необхідності їх швидкої заміни. Міністр оборони Нідерландів також підтвердив значний внесок у передачу цих систем.
Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Берлін разом з Норвегією зроблять важливий внесок у посилення української протиповітряної оборони.
Водночас, 23 липня з’явилася інформація, що поставки систем Patriot, про які говорив президент США, очікуються не раніше весни 2026 року.
Проте, як виявилось, раніше цього тижня Україна вже отримала нову систему Patriot, доставка якої раніше обговорювалась з представниками німецького уряду.
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