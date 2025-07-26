Литва допоможе купити Patriot для України: міністр оголосила суму внеску

Під час візиту міністрів оборони країн Балтії до Сполучених Штатів міністр оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила, що країна планує зробити внесок у закупівлю американських далекобійних систем ППО Patriot для України.

"Литва готова зробити свій внесок у закупівлю Patriot для України виробництва Сполучених Штатів. І також, як останнє зауваження, як єдиний міністр оборони НАТО, на якого наклав санкції Китай, я справді розумію, що поставлено на карту", - додала вона.

Після зустрічі з міністром оборони США Пітом Хегсетом вона повідомила, що Литва планує виділити до 30 мільйонів євро для досягнення цієї мети.