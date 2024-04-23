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Литва анонсувала допомогу, щоб заповнити "прогалину" у ППО України

Вівторок 23 квітня 2024 20:18
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Литва анонсувала допомогу, щоб заповнити "прогалину" у ППО України Фото: Литва анонсувала нову допомогу для посилення української ППО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Литва передасть Україні радари для систем протиповітряної оборони. Це "заповнить прогалину" в українській ППО.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АрміяInform".

"Литва прагне заповнити ще одну прогалину в протиповітряній обороні України - ми купимо радари. Зараз ми переглядаємо наші пріоритети, щоб якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору. Усі альтернативи придбанню протиповітряної оборони повинні бути використані та зроблені терміново", - зазначив міністр.

Він нагадав, що потреби у ППО є найбільш актуальними для України. При цьому ЗСУ не вистачає не лише систем ППО для захисту неба, а й боєприпасів.

"За кілька місяців Україна, ймовірно, знову зіткнеться з нестачею боєприпасів. Тому потрібно шукати можливості для негайного надання боєприпасів. Тепер для цього є хороша можливість на міжнародних ринках", - додав Кашюнас.

ППО для України

Нагадаємо, російські окупанти регулярно б'ють по Україні різним озброєнням. Для атак вони використовують дрони, ракети, авіаційні бомби і не тільки.

Зокрема, останнім часом для українських сил протиповітряної оборони проблемою стали постійні атаки балістичною зброєю. Для знищення подібних повітряних цілей Україна має лише кілька систем, одна з них Patriot.

Українські чиновники посилили заклики до союзників щодо передачі таких систем. Як розповідав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зараз ведуться переговори про чотири батареї Patriot для українських воїнів.

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