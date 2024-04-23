Литва анонсувала допомогу, щоб заповнити "прогалину" у ППО України

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " АрміяInform ".

"Литва прагне заповнити ще одну прогалину в протиповітряній обороні України - ми купимо радари. Зараз ми переглядаємо наші пріоритети, щоб якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору. Усі альтернативи придбанню протиповітряної оборони повинні бути використані та зроблені терміново", - зазначив міністр.

Він нагадав, що потреби у ППО є найбільш актуальними для України. При цьому ЗСУ не вистачає не лише систем ППО для захисту неба, а й боєприпасів.

"За кілька місяців Україна, ймовірно, знову зіткнеться з нестачею боєприпасів. Тому потрібно шукати можливості для негайного надання боєприпасів. Тепер для цього є хороша можливість на міжнародних ринках", - додав Кашюнас.