Литва анонсировала помощь, чтобы заполнить "пробел" в ПВО Украины

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кашюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " АрміяInform ".

"Литва стремится заполнить еще один пробел в противовоздушной обороне Украины - мы купим радары. Сейчас мы просматриваем наши приоритеты, чтобы как можно быстрее внести свой вклад в безопасность Украины радиолокационными системами воздушного пространства. Все альтернативы приобретению противовоздушной обороны должны быть использованы и сделаны срочно", - отметил министр.

Он напомнил, что потребности в ПВО являются наиболее актуальными для Украины. При этом ВСУ не хватает не только систем ПВО для защиты неба, но и боеприпасов.

"Через несколько месяцев Украина, вероятно, снова столкнется с нехваткой боеприпасов. Поэтому нужно искать возможности для немедленного предоставления боеприпасов. Теперь для этого есть хорошая возможность на международных рынках", - добавил Кашюнас.