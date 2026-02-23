ua en ru
У ліцеї Дніпра стався вибух, травмовано дітей: всі подробиці

Україна, Понеділок 23 лютого 2026 14:55
UA EN RU
У ліцеї Дніпра стався вибух, травмовано дітей: всі подробиці Ілюстративне фото: у ліцеї Дніпра стався вибух (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В одному з навчальних закладів Дніпра пролунав вибух під час демонстрації боєприпасів стався вибух та задимлення. Поліція працює на місці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпра.

Читайте також: Telegram, слід РФ та загибла поліцейська: що відомо про теракт у Львові

Що сталося

За попередньою інформацією, інцидент стався у понеділок, 23 лютого, під час показу учням демонстративних боєприпасів. На повідомлення оперативно відреагували правоохоронці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Правоохоронці зафіксували обставини інциденту та провели першочергові заходи перевірки.

Постраждалі

Внаслідок події травмовано двох дітей. За попередніми даними, неповнолітні отримали легкі тілесні ушкодження.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та відкриття кримінального провадження.

Теракт у Львові

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Львові сталися вибухи, які згодом кваліфікували як теракт. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух, згодом - ще один після приїзду другого.

Унаслідок атаки пошкоджено службове авто поліції та цивільний транспорт, постраждали правоохоронці. Загинула жінка-поліцейська, загалом поранення дістали 25 людей.

Правоохоронці затримали 33-річну жительку Рівненської області у Старому Самборі - її підозрюють у причетності до вибухів. За основною версією слідства, теракт був виконаний на замовлення Росії. За словами міністра МВС Ігоря Клименка, підозрювану швидко встановили завдяки камерам спостереження.

Згодом поліція повідомила, що жінка, ймовірно, заклала вибухівку у сміттєві баки та зафіксувала це на відео.

