Ліцеї Броварів перевели в онлайн-режим: у чому причина

"У звʼязку з отриманням деякими закладами освіти громади повідомлення з погрозами, за рекомендацією управління освіти та науки, сьогодні усі ліцеї м. Бровари функціонуватимуть в онлайн режимі", - написав Сапожко.

За його словами, про повідомлення вже повідомили правоохоронців, вони вживаються необхідні заходи щодо посилення безпеки.

Повідомлення про замінування шкіл

Нагадаємо, 1 вересня повідомляли про нібито замінування усіх середніх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

Сьогодні київська поліція знову отримала повідомлення про нібито "замінування" усіх середніх шкіл та коледжів столиці у другий навчальний день після літніх канікул.