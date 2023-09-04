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Ліцеї Броварів перевели в онлайн-режим: у чому причина

Фото: ліцеї Броварів сьогодні працюватимуть в онлайн-режимі через повідомлення з погрозами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Усі ліцеї Броварів у понеділок, 4 вересня, працюватимуть в онлайн-режимі через повідомлення з погрозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови броварів Ігоря Сапожко.

"У звʼязку з отриманням деякими закладами освіти громади повідомлення з погрозами, за рекомендацією управління освіти та науки, сьогодні усі ліцеї м. Бровари функціонуватимуть в онлайн режимі", - написав Сапожко.

За його словами, про повідомлення вже повідомили правоохоронців, вони вживаються необхідні заходи щодо посилення безпеки.

Повідомлення про замінування шкіл 

Нагадаємо, 1 вересня повідомляли про нібито замінування усіх середніх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

Сьогодні київська поліція знову отримала повідомлення про нібито "замінування" усіх середніх шкіл та коледжів столиці у другий навчальний день після літніх канікул.

 

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