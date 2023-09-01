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У Києві "замінували" усі середні школи на День знань

Київ, П'ятниця 01 вересня 2023 11:58
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У Києві "замінували" усі середні школи на День знань Ілюстративне фото: у Києві повідомили про "замінування" усіх середніх шкіл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Київська поліція отримала повідомлення про нібито "замінування" усіх середніх шкіл у перший навчальний день після літніх канікул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Столична поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності", - повідомляють у КМВА.

З приводу евакуації дітей та вчителів з приміщень, то КМВА зазначає, що рішення буде ухвалювати додатково адміністрація навчальних закладів та поліція.

Перший дзвоник

Сьогодні розпочався новий навчальний рік. Він триватиме до 31 травня. При цьому формат навчання кожен заклад освіти обиратиме самостійно.

РБК-Україна повідомляло, що у київських школах розглядають можливість введення другої зміни або змішаної системи навчання через недостатню кількість укриттів.

Також читайте про те, що зміниться у навчальній програмі цього року.

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