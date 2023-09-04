RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лицеи Броваров перевели в онлайн-режим: в чем причина

Фото: лицеи Броваров сегодня будут работать в онлайн-режиме из-за сообщений с угрозами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Все лицеи Броваров в понедельник, 4 сентября, будут работать в онлайн-режиме из-за сообщений с угрозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы пивоварен Игоря Сапожко.

"В связи с получением некоторыми учебными заведениями общины сообщения с угрозами, по рекомендации управления образования и науки, сегодня все лицеи г. Бровары будут функционировать в онлайн режиме", - написал Сапожко.

По его словам, о сообщениях уже сообщили правоохранителям, они принимают необходимые меры по усилению безопасности.

Сообщения о заминировании школ

Напомним, 1 сентября сообщали о якобы заминировании всех средних школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

Сегодня киевская полиция снова получила сообщение о якобы "заминировании" всех средних школ и колледжей столицы во второй учебный день после летних каникул.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьБроварышкола