Лицеи Броваров перевели в онлайн-режим: в чем причина

"В связи с получением некоторыми учебными заведениями общины сообщения с угрозами, по рекомендации управления образования и науки, сегодня все лицеи г. Бровары будут функционировать в онлайн режиме", - написал Сапожко.

По его словам, о сообщениях уже сообщили правоохранителям, они принимают необходимые меры по усилению безопасности.

Сообщения о заминировании школ

Напомним, 1 сентября сообщали о якобы заминировании всех средних школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

Сегодня киевская полиция снова получила сообщение о якобы "заминировании" всех средних школ и колледжей столицы во второй учебный день после летних каникул.