"Лицарі Зимового походу" показали, як з дронів нищать окупантів під Бахмутом

Сьогодні, 12 березня, "Лицарі Зимового походу" показали як тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.

"Підрозділ Курта "засіває" російські добрива на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, росіяни намагаються прорвати оборону Бахмута, проте втрачають сотні солдатів.

Окрім того, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що оборона Бахмута ламає плани росіян та змушує їх відмовитись від просування вперед.

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