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"Рыцари Зимнего похода" показали, как из дронов уничтожают оккупантов под Бахмутом

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Бахмут, Воскресенье 12 марта 2023 21:24
"Рыцари Зимнего похода" показали, как из дронов уничтожают оккупантов под Бахмутом Фото: ВСУ показали, как из дронов уничтожают окупантов под Бахмутом (GettyImagеs)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 марта, "Рыцари Зимнего похода" показали как держат оборону на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины.

"Подраздел Курта "засевает" российские удобрения на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, россияне пытаются прорвать оборону Бахмута, однако теряют сотни солдат.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что оборона Бахмута ломает планы россиян и заставляет их отказаться от продвижения вперед.

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