Лица-предприниматели освобождены от уплаты ЕСВ до 30 апреля

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемого частичной безработицы

Физические лица-предприниматели освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) до 30 апреля. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемого частичной безработицы.

"С 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от оплаты Единого социального взноса. Столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемого частичной безработицы на период действия ограничений. Для ее получения нужно обратиться в центр занятости по месту регистрации как плательщик единого взноса. Также уже начали действовать кредитные каникулы на время ограничительных мероприятий предпринимателей освободили от кредитных выплат", - заявил Кличко.

Он также добавил, что недавно Киевсовет принял решение о предоставлении льготы 50% для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества.

"В случае невозможности использования объекта на период ограничений арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды", - сообщил он.

Напомним, 3 апреля вступил в силу закон о поддержки населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса. Таким образом, по обращению работодателя будет выплачиваться пособие по частичной безработице работникам, которых не уволили с работы, но их зарплата и продолжительность рабочего времени сокращена работодателем.