Осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30 квітня 

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Столичні підприємці можуть скористатися послугою так званого часткового безробіття

Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 30 квітня. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, столичні підприємці можуть скористатися послугою так званого часткового безробіття.

"З 1 березня до 30 квітня фізичних осіб-підприємців звільнили від оплати Єдиного соціального внеску. Столичні підприємці можуть скористатись послугою так званого часткового безробіття на період дії обмежень. Для її отримання потрібно звернутись до центра зайнятості за місцем реєстрації як платника єдиного внеску. Також вже почали діяти кредитні канікули на час обмежувальних заходів підприємців звільнили від кредитних виплат", - заявив Кличко.

Він також додав, що нещодавно Київрада ухвалила рішення щодо надання пільги 50% для малого та середнього бізнесу на оренду комунального майна.

"В разі неможливості використання об’єкта на період обмежень орендаторів комунального майна звільнили від оплати за договорами оренди", - повідомив він.

Нагадаємо, 3 квітня набув чинності закон щодо підтримки населення та бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу. Таким чином, за зверненням роботодавця виплачуватиметься допомога по частковому безробіттю працівникам, яких не звільнено з роботи, але їхня зарплата і тривалість робочого часу скорочена роботодавцем.