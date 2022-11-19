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Литовці назбирали кошти на ще один морський дрон для ЗСУ. Встигли обрати йому ім'я

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Субота 19 листопада 2022 12:49
Литовці назбирали кошти на ще один морський дрон для ЗСУ. Встигли обрати йому ім'я Фото: морський дрон (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Литовці назбирали кошти на ще один морський дрон для ЗСУ. Також встигли обрати для нього ім'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовського журналіста Андрюса Тапінаса.

"Литовці в ударі. Після надання Україні морського безпілотника "PEACE Дец" ми зібрали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою "Yes to peace" або "PEACE Да", - пише журналіст.

За словами Тапінаса, литовці також вже назбирали 40 тисяч євро на третій дрон, який отримає назву "PEACE Дюк" ("Duke of Peace")

Нагадаємо, Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію. Перший дрон отримав символічну назву - "Херсон".

Тим часом литовці також долучились до збору коштів, придбали морський безпілотник та обрали для нього назву - "PEACE Дец".

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