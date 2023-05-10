В литовському Сеймі хочуть запровадити кримінальну відповідальність за схвалення агресії РФ

Литовські парламентарії з головуючої в коаліції партії запропонували ввести кримінальну відповідальність за схвалення чи заперечення російської агресії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Зокрема, у законопроєкті пропонується додати слово "російський" до статті Кримінального кодексу Литви, яка передбачає відповідальність за публічне схвалення, заперечення або грубе приниження міжнародних злодіянь, злочинів, скоєних СРСР або нацистською Німеччиною. Наразі такі дії караються штрафом, обмеженням волі, арештом або позбавленням волі на строк до двох років.
Метою законопроєкту є передбачення кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-процесуального характеру для осіб, які публічно підтримують або заперечують чи грубо применшують агресію, вчинену Росією проти України, окупацію її території (в тому числі Криму).
За словами авторів законодавчої ініціативи, хоча російська агресія проти України не є прямим злочином проти Литовської Республіки або її громадян, наслідки цієї події для національної безпеки країни очевидні.
Нагадаємо, щоу Литві набув чинності закон, який передбачає заборону пропаганди тоталітарних і авторитарних режимів та їхньої ідеології.
Також уряд Литви закликав країни Євросоюзу закласти додаткову фінансову допомогу Україні під час перегляду багаторічного бюджету об'єднання.
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