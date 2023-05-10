В литовском Сейме хотят ввести уголовную ответственность за одобрение агрессии РФ

Литовские парламентарии из председательствующей в коалиции партии предложили ввести уголовную ответственность за одобрение или отрицание российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В частности, в законопроекте предлагается добавить слово "русский" к статье Уголовного кодекса Литвы, предусматривающей ответственность за публичное одобрение, отрицание или грубое унижение международных злодеяний, преступлений, совершенных СССР или нацистской Германией. В настоящее время такие действия караются штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы сроком до двух лет.

Целью законопроекта является предусмотрение уголовной ответственности и других мер уголовно-процессуального характера для лиц, публично поддерживающих или отрицающих или грубо преуменьшающих агрессию, совершенную Россией против Украины, оккупацию ее территории (в том числе Крыма).

По словам авторов законодательной инициативы, хотя российская агрессия против Украины не является прямым преступлением против Литовской Республики или ее граждан, последствия этого события для национальной безопасности страны очевидны.