У Литві закликали Євросоюз передбачити додаткову допомогу Україні

Уряд Литви закликав країни Євросоюзу закласти додаткову фінансову допомогу Україні під час перегляду багаторічного бюджету об'єднання.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Глава уряду наголосила, що у процесі перегляду багаторічної фінансової програми Литва підтримає додаткову допомогу Україні та пом'якшення пов'язаних із війною викликів у країнах-членах ЄС.

У Єврокомісії обіцяють подати пропозиції щодо перегляду бюджету у другому кварталі цього року.

За словами прем'єр-міністра Литви, на тлі продовження вторгнення РФ подальша фінансова та гуманітарна підтримка Євросоюзу для України значною мірою залежатиме від її здатності чинити опір.

Шимоніте також зазначила, що лідерство ЄС є дуже важливим для ефективного процесу відновлення України, до якого Литва вже приєдналася на двосторонній основі.