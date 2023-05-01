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У Литві заборонили пропаганду тоталітаризму

Новость на русском →
Литва, Понеділок 01 травня 2023 23:59
У Литві заборонили пропаганду тоталітаризму Фото: у Литві набув чинності закон про заборону пропаганти тоталітаризму (wikipedia)
Автор: Максим Шушко

У Литві 1 травня набув чинності закон, який передбачає заборону пропаганди тоталітарних і авторитарних режимів та їхньої ідеології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Закон про дерадянізацію публічного простору, ухвалений сеймом Литви, забороняє вшанування або зображення осіб, символіки чи інформації, що пропагують тоталітарні та авторитарні режими та їхні ідеології.

Також литовський центр досліджень геноциду та опору оцінюватиме на предмет пропаганди тоталітарних або авторитарних режимів публічні об'єкти, такі як радянські пам'ятки.

Варто зазначити, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну багато муніципалітетів у Литві виступили з ініціативою демонтувати статуї, пам'ятники та інші символи радянських солдатів.

Раніше ми писали, Литва передала Україні шість позашляховиків Land Rover та сухпайки для військових.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Литви закликали країни, що хочуть "примирити" Україну та Росію звертатись до Путіна, а не Зеленського.

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Литва пропагандист
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