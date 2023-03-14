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Литовський парламент одноголосно визнав групу "Вагнер" терористичною організацією

Фото: Сейм Литви визнав гурт "Вагнер" терористичною організацією (lrs.lt)
Автор: Олександр Білоус

Сейм Литви одноголосно схвалив резолюцію щодо визнання російської групи "Вагнер" терористичною організацією. Документ підтримали 117 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Сейму .

"Приватна військова компанія "Вагнер" Російської Федерації є терористичною організацією, а її найманці становлять загрозу безпеці держави та суспільства", - йдеться у документі.

Сейм рішуче засудив використання будь-яких найманських груп, таких як "Вагнер", створених за підтримки влади РФ, для скоєння злочинів агресії на території України.

У резолюції йдеться, що найманці "Вагнера" "здійснюють систематичні, тяжкі злочини агресії - вбивають та катують громадянських мешканців України, бомбардують житлові будинки та інші цивільні об'єкти, - що дорівнює тероризму".

"ПВК "Вагнер", заснована близьким до президента РФ Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним, який перебуває під санкціями ЄС і США за втручання в демократичні процеси зарубіжних країн, сприяння реалізації імперіалістичних амбіцій Кремля, є тіньовим знаряддям російської влади - безкоштовно отримує від уряду РФ ракетні комплекси "Град", броньовики, користується російською військовою інфраструктурою, бійців компанії навчає Головне розвідувальне управління РФ", - наголошується в резолюції.

У ній звертають увагу на те, що ЄС та США оголосили санкції щодо групи "Вагнер" за участь у війні Росії в Україні, а також за скоєння тяжких злочинів, у тому числі масових страт, зґвалтувань, викрадень дітей, фізичного насильства та інших порушень прав людини в Центральноафриканській Республіці, Судані та Малі.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, група "Вагнер" втратила на війні з Україною половину ув'язнених і не може набирати нових. У січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті досягала 50 тисяч осіб.

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