Литовский парламент единогласно признал группу "Вагнер" террористической организацией

"Частная военная компания "Вагнер" Российской Федерации является террористической организацией, а ее наемники представляют угрозу безопасности государства и общества", - говорится в документе.

Сейм решительно осудил использование любых наемнических групп, таких как "Вагнер", созданных при поддержке властей РФ, для совершения преступлений агрессии на территории Украины.

В резолюции говорится, что наемники "Вагнера" "осуществляют систематические, тяжкие преступления агрессии - убивают и пытают гражданских жителей Украины, бомбардируют жилые дома и другие гражданские объекты, - что приравнивается к терроризму".

"ЧВК "Вагнер", основанная близким к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, находящимся под санкциями ЕС и США за вмешательство в демократические процессы зарубежных стран, содействие реализации империалистических амбиций Кремля, является теневым орудием российской власти - бесплатно от правительства РФ получает военную технику, такую как ракетные комплексы "Град", броневики, пользуется российской военной инфраструктурой, бойцов компании обучает Главное разведывательное управление РФ", - отмечается в резолюции.

В ней обращают внимание на то, что ЕС и США объявили санкции в отношении группы "Вагнер" за участие в войне России в Украине, а также за совершение тяжких преступлений, в том числе массовых казней, изнасилований, похищений детей, физического насилия и других нарушений прав человека в Центральноафриканской Республике, Судане и Мали.