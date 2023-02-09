Литовський оператор системи електропередач надав Україні обладнання мережі на 3,6 млн євро

Оператор литовської системи електропередачі Litgrid надіслав черговий пакет підтримки Україні, який допоможе відновити постраждалу війною енергетичну інфраструктуру країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії Litgrid.
Як зазначає пресслужба, ринкова вартість відвантажених пристроїв становить близько 3,6 млн євро.
"Оскільки ми оновлюємо нашу інфраструктуру, у нас є в резерві різноманітне обладнання для мереж передачі. Ми зібрали їх з усієї Литви і передамо українському оператору електропередачі "Укренерго". Прилади будуть дуже корисні українцям у відновленні зруйнованої енергетичної інфраструктури. Наскільки можемо, ми сприяємо тому, щоб дні в Україні були світлішими і теплішими", - наголосив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.
Пакет допомоги складається з обладнання ЛЕП 330 та 110 кВ - роз’єднувачів, вимикачів, розрядників перенапруг, трансформаторів струму та напруги, ізоляторів та ізоляційного масла. Також буде відправлено ще один автотрансформатор 330/110/10 кВ, який є основним і найдорожчим обладнанням підстанції електричної мережі. Підтримка в Україну транспортуватиметься частинами, першу частину техніки відправлять найближчими тижнями.
"7 лютого в Україні понад 500 тисяч населення не мало електроенергії, понад 4 млн отримує електроенергію за встановленим погодинним графіком. Найбільше відключених користувачів в Одеській, Львівській областях, місті Києві, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Допомога українській електромережі сьогодні рятує життя", - зауважила Лаура Пушинскайте, аташе з питань енергетики Посольства Литовської Республіки в Україні.
Пресслужба нагадала, що наприкінці січня Litgrid відправив в Україну автотрансформатор 330/110/10 кВ на 330/110/10 кВ вартістю щонайменше 2 млн євро, який допоможе забезпечити електропостачання, оскільки Росія цілеспрямовано руйнує енергетичну інфраструктуру України.
"Атаки на цивільну інфраструктуру в Україні стали щоденною рутиною цієї жорстокої агресії. Зловмисник сподівається, що таким чином зломить опір українського народу. Кожна відновлена електрична підстанція, кожна ревіталізація електричної інфраструктури - це також виграна битва в цій грабіжницькій війні", - каже Паулюс Кіяускас, представник ГО "Синьо-жовті" (Mēlyna ir žalva).
Логістику допомоги литовських енергетиків забезпечує Євросоюз.
Днями РБК-Україна повідомляло, що Агентство США з міжнародного розвитку передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт.
Нагадаємо, що у грудні США відправили в Україну першу партію обладнання для забезпечення потреб енергетичної інфраструктури країни на суму 13 млн доларів.
Україна розраховує на допомогу США у закупівлі енергообладнання, що сприятиме балансуванню енергосистеми в умовах постійних атак російських окупантів.
Сполучені Штати та країни G7 допомагатимуть енергетичному сектору України з відновленням після російських атак стільки, скільки це буде потрібно.
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