Литовские пограничники открыли огонь из-за мигрантов, прорывающихся из Беларуси

За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 116 человек.

За два дня литовские пограничники задержали 179 иностранцев, незаконно перешедших границу. С начала года таковых оказалось 938. В пятницу правительство объявило чрезвычайную ситуацию в приграничных районах из-за кризиса с мигрантами.

Вильнюс обвиняет Минск в содействии в переправке иностранцев к границе Литвы. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что рост числа подозреваемых в нарушении миграционного законодательства - это сознательная политика белорусских властей. Она назвала происходящее элементом гибридной войны.