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Литовские пограничники открыли огонь из-за мигрантов, прорывающихся из Беларуси

Автор: Артур Родивилов

На границе Литвы и Беларуси литовские пограничники открыли предупредительную стрельбу. Они также применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов с белорусской стороны.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на сайт Службы охраны государственной границы.

За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 116 человек.

За два дня литовские пограничники задержали 179 иностранцев, незаконно перешедших границу. С начала года таковых оказалось 938. В пятницу правительство объявило чрезвычайную ситуацию в приграничных районах из-за кризиса с мигрантами.

Вильнюс обвиняет Минск в содействии в переправке иностранцев к границе Литвы. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что рост числа подозреваемых в нарушении миграционного законодательства - это сознательная политика белорусских властей. Она назвала происходящее элементом гибридной войны.

Напомним, 2 июля правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Затем Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет держать у себя нелегалов. Он отметил, что у страны нет на их содержание денег из-за введенных санкций.

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