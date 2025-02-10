Литовські активісти зібрали більше мільйона євро на підтримку України: куди вони підуть

За словами організаторів акції солідарності "Radarom!", до ранку понеділка громадяни та бізнес країни вже пожертвували 1 037 170 євро.

Відомо, що дві третини коштів, зібраних під час кампанії, спрямують на придбання дронів і антидронів, вироблених у Литві, а третину, що залишилася, - на закупівлю обладнання, виробленого в Україні.

До того ж, організатори заявили, що ця ініціатива стартувала 3 лютого і триватиме до річниці повномасштабного вторгнення РФ, а саме до 24 лютого.

Зазначимо, це вже третя акція солідарності з Україною, яку організовує Литовське національне радіо і телебачення (LRT) разом з Blue/Yellow, Laisvės TV і Stiprūs kartu.

За дві попередні, підприємства та мешканці країни пожертвували загалом 22,8 мільйона євро і за них було придбано: