Литовські активісти передали Україні нову партію антидроних комплексів

У середу в Україну відправили останню партію з 22 антидронних комплексів у межах кампанії "Радаром", завершивши закупівлю 1 141 антидрона для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Представники організації Blue/Yellow повідомили, що, окрім безпілотників, у рамках цієї кампанії в Україну ще належить поставити 303 монокуляри нічного бачення і лазерні приціли.

Ці комплекти, а також інші засоби підтримки, надані в рамках проєкту "Радаром", призначені для допомоги українським військам у захисті від ворожих безпілотників і підвищення ефективності виконання завдань на передовій.

Директорка Blue/Yellow Лаура Паукште зазначила, що в Україні існує гостра потреба в таких безпечних наборах для солдатів.

Кампанія "Радаром" зібрала 8,56 мільйона євро на закупівлю 1 141 комплекту обладнання для українських солдатів. До комплекту входять індивідуальні безпілотники, монокуляри нічного бачення та лазерні приціли виробництва литовських компаній Brolis Semiconductors і NT Service. Вартість кожного комплекту становить 7 500 євро.