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Литовські активісти передали Україні нову партію антидроних комплексів

Середа 28 серпня 2024 14:59
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Литовські активісти передали Україні нову партію антидроних комплексів Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу в Україну відправили останню партію з 22 антидронних комплексів у межах кампанії "Радаром", завершивши закупівлю 1 141 антидрона для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Представники організації Blue/Yellow повідомили, що, окрім безпілотників, у рамках цієї кампанії в Україну ще належить поставити 303 монокуляри нічного бачення і лазерні приціли.

Ці комплекти, а також інші засоби підтримки, надані в рамках проєкту "Радаром", призначені для допомоги українським військам у захисті від ворожих безпілотників і підвищення ефективності виконання завдань на передовій.

Директорка Blue/Yellow Лаура Паукште зазначила, що в Україні існує гостра потреба в таких безпечних наборах для солдатів.

Кампанія "Радаром" зібрала 8,56 мільйона євро на закупівлю 1 141 комплекту обладнання для українських солдатів. До комплекту входять індивідуальні безпілотники, монокуляри нічного бачення та лазерні приціли виробництва литовських компаній Brolis Semiconductors і NT Service. Вартість кожного комплекту становить 7 500 євро.

Підтримка України з боку Литви

Литва є одним із ключових союзників України та надає допомогу Києву з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Вільнюс надає не лише фінансову та гуманітарну, а й військову підтримку.

Нещодавно Литва передала 14 бронетранспортерів M113 у рамках коаліції з розмінування.

У квітні Литва поставила Україні бронетранспортери M577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та іншу військову техніку та спорядження.

Раніше Державна рада оборони Литви підтримала рішення про виділення не менше 0,25% ВВП на підтримку України.

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