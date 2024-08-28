Литовські активісти передали Україні нову партію антидроних комплексів
У середу в Україну відправили останню партію з 22 антидронних комплексів у межах кампанії "Радаром", завершивши закупівлю 1 141 антидрона для українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Представники організації Blue/Yellow повідомили, що, окрім безпілотників, у рамках цієї кампанії в Україну ще належить поставити 303 монокуляри нічного бачення і лазерні приціли.
Ці комплекти, а також інші засоби підтримки, надані в рамках проєкту "Радаром", призначені для допомоги українським військам у захисті від ворожих безпілотників і підвищення ефективності виконання завдань на передовій.
Директорка Blue/Yellow Лаура Паукште зазначила, що в Україні існує гостра потреба в таких безпечних наборах для солдатів.
Кампанія "Радаром" зібрала 8,56 мільйона євро на закупівлю 1 141 комплекту обладнання для українських солдатів. До комплекту входять індивідуальні безпілотники, монокуляри нічного бачення та лазерні приціли виробництва литовських компаній Brolis Semiconductors і NT Service. Вартість кожного комплекту становить 7 500 євро.
Підтримка України з боку Литви
Литва є одним із ключових союзників України та надає допомогу Києву з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Вільнюс надає не лише фінансову та гуманітарну, а й військову підтримку.
Нещодавно Литва передала 14 бронетранспортерів M113 у рамках коаліції з розмінування.
У квітні Литва поставила Україні бронетранспортери M577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та іншу військову техніку та спорядження.
Раніше Державна рада оборони Литви підтримала рішення про виділення не менше 0,25% ВВП на підтримку України.
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