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Литовские активисты собрали более миллиона евро в поддержку Украины: куда они пойдут

Фото: литовские активисты собрали более миллиона евро в поддержку Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Накануне третьей годовщины начала войны России против Украины в Литве решили повторить акцию солидарности. Инициатива литовских медийщиков собрала уже более миллиона евро в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По словам организаторов акции солидарности "Radarom!", к утру понедельника граждане и бизнес страны уже пожертвовали 1 037 170 евро.

Известно, что две трети средств, собранных в ходе кампании, направят на приобретение дронов и антидронов, произведенных в Литве, а оставшуюся треть - на закупку оборудования, произведенного в Украине.

К тому же, организаторы заявили, что эта инициатива стартовала 3 февраля и продлится до годовщины полномасштабного вторжения РФ, а именно до 24 февраля.

Отметим, это уже третья акция солидарности с Украиной, которую организует Литовское национальное радио и телевидение (LRT) вместе с Blue/Yellow, Laisvės TV и Stiprūs kartu.

За две предыдущие, предприятия и жители страны пожертвовали всего 22,8 миллиона евро и за них было приобретено:

  • 17 радаров,
  • 69 антидрона,
  • четыре спецмашины для мобильных радаров,
  • 1 141 комплект безопасности для военнослужащих.

Поддержка Украины со стороны Литвы

Напомним, что Литва является одним из ключевых союзников Украины и оказывает помощь Киеву с самого начала полномасштабного вторжения России. Вильнюс предоставляет не только финансовую и гуманитарную, но и военную поддержку.

Ранее Государственный совет обороны Литвы поддержал решение о выделении не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины.

В то же время в августе прошлого года в Украину отправили партию из 22 антидронных комплексов в рамках кампании "Радаром", завершив закупку 1 141 антидрона для украинских военных.

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