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Литовская компания заявила о создании лекарства от COVID. Его передали для испытания

Автор: Игорь Литвиненко

Литовская компания Northway Biotech заявила о создании первого в мире лекарства от коронавируса. Данный препарат передали в Швейцарию для проведения клинических испытаний.

Об этом сообщает The Baltic Times.

По словам председателя совета директоров Northway Biotech Владаса Бумелиса, результаты эффективности лекарства ожидаются уже в этом году. При этом он отмечает, что компания может создать еще один препарат против COVID-19.

"В настоящее время нет лекарств против коронавируса. Те, которые мы создаем, должны будут появиться в конечном итоге, поскольку не все люди захотят пройти вакцинацию. Но если вы не вакцинированы и заболеете, вам будет чем лечиться", - заявил Бумелис.

Он добавил, что данный препарат может стать первым в мире лекарство от коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что американская компания Pfzier испытывает лекарство для остановки распространения коронавируса в организме.

Также сообщалось, что Pfizer анонсировала появление таблеток от коронавируса до конца 2021 года. Сейчас ведутся работы над экспериментальным препаратом.

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