Литовська компанія заявила про створення ліків від COVID. Їх передали для випробування

Литовська компанія Northway Biotech заявила про створення перших в світі ліків від коронавірусу. Даний препарат передали до Швейцарії для проведення клінічних випробувань.

За словами Голови Ради директорів Northway Biotech Владаса Бумеліса, результати ефективності ліків очікуються вже цього року. При цьому він зазначає, що компанія може створити ще один препарат проти COVID-19.

"Нині немає ліків проти коронавірусу. Ті, які ми створюємо, повинні будуть з'явитися в кінцевому підсумку, оскільки не всі люди захочуть пройти вакцинацію. Але якщо ви не вакциновані і захворієте, вам буде чим лікуватися", - заявив Бумеліс.

Він додав, що даний препарат може стати першим у світі ліки від коронавірусу.