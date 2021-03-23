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Pfzier испытывает лекарство для остановки распространения коронавируса в организме

Новина українською → Вашингтон, Вторник 23 марта 2021 20:00
Pfzier испытывает лекарство для остановки распространения коронавируса в организме Фото: вывеска Pfizer (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Фармакологическая компания Pfizer начала испытание орального лекарства против коронавируса. Оно должно останавливать распространение вируса в организме.

Об этом сообщает Reuters.

Разработчик начал предварительные испытания препарата, в котором содержатся ингибиторы для предотвращения репликации вируса в клетках.

У Pfizer есть уже опыт производства эффективных лекарств такого рода против других вирусов, среди которых ВИЧ и гепатит C. Их использование было эффектвивно и при отдельном использовании, и при сочетании с другими противовирусными препаратами.

Напомним, что вакцина разработки Pfizer против коронавируса первой в мире была одобрена для экстренного применения в мире.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Украины Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации населения от коронавируса. Также правительство работает над тем, чтобы поскорее получить обещанные вакцины от COVID-19.

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