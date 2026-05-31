Літо в Україні розпочнеться теплою погодою: синоптик зробила оптимістичний прогноз

"Літо в Україні розпочнеться теплою погодою. Вдень 1 червня повсюди - ідеальна температура повітря, і не холодно, і не спека, очікується +19+23 градуси", - повідомила Діденко.

Ще трохи свіжіше побуде на північному сході, +17+19 градусів.

Дощі завтра очікуються у західних та східних областях України, подекуди з грозами. На решті території світитиме сонце.

Вітер нарешті вгомониться, буде невеликим, максимум помірним, поки що - північних напрямків. Але, за словами синоптика, це тимчасово, скоро він перейде на південь.

У Києві літо почнеться потеплінням до +20 градусів і сонячною погодою.