Літо в Україні розпочнеться теплою погодою: синоптик зробила оптимістичний прогноз

В Україні завтра, 1 червня, очікується тепла погода, без сильного вітру. У деяких регіонах можливі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
"Літо в Україні розпочнеться теплою погодою. Вдень 1 червня повсюди - ідеальна температура повітря, і не холодно, і не спека, очікується +19+23 градуси", - повідомила Діденко.
Ще трохи свіжіше побуде на північному сході, +17+19 градусів.
Дощі завтра очікуються у західних та східних областях України, подекуди з грозами. На решті території світитиме сонце.
Вітер нарешті вгомониться, буде невеликим, максимум помірним, поки що - північних напрямків. Але, за словами синоптика, це тимчасово, скоро він перейде на південь.
У Києві літо почнеться потеплінням до +20 градусів і сонячною погодою.
Нагадаємо, цього тижня Україну накрила негода - відразу кілька областей опинились під впливом атмосферного фронту, який приніс штормовий вітер, зливи та град.
Тим часом метеорологи вже оприлюднили попередній прогноз на червень.