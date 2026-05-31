Лето в Украине начнется теплой погодой: синоптик сделала оптимистичный прогноз

В Украине завтра, 1 июня, ожидается теплая погода, без сильного ветра. В некоторых регионах возможны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
"Лето в Украине начнется теплой погодой. Днем 1 июня повсеместно - идеальная температура воздуха, и не холодно, и не жара, ожидается +19+23 градуса", - сообщила Диденко.
Еще немного свежее побудет на северо-востоке, +17+19 градусов.
Дожди завтра ожидаются в западных и восточных областях Украины, местами с грозами. На остальной территории будет светить солнце.
Ветер наконец успокоится, будет небольшим, максимум умеренным, пока - северных направлений. Но, по словам синоптика, это временно, скоро он перейдет на юг.
В Киеве лето начнется потеплением до +20 градусов и солнечной погодой.
Напомним, на этой неделе Украину накрыла непогода - сразу несколько областей оказались под влиянием атмосферного фронта, который принес штормовой ветер, ливни и град.
Между тем метеорологи уже обнародовали предварительный прогноз на июнь.