Лето в Украине начнется теплой погодой: синоптик сделала оптимистичный прогноз

В Украине завтра, 1 июня, ожидается теплая погода, без сильного ветра. В некоторых регионах возможны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

"Лето в Украине начнется теплой погодой. Днем 1 июня повсеместно - идеальная температура воздуха, и не холодно, и не жара, ожидается +19+23 градуса", - сообщила Диденко.

Еще немного свежее побудет на северо-востоке, +17+19 градусов.

Дожди завтра ожидаются в западных и восточных областях Украины, местами с грозами. На остальной территории будет светить солнце.

Ветер наконец успокоится, будет небольшим, максимум умеренным, пока - северных направлений. Но, по словам синоптика, это временно, скоро он перейдет на юг.

В Киеве лето начнется потеплением до +20 градусов и солнечной погодой.