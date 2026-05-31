Літо розпочнеться теплом, але дощі не відступають: прогноз погоди на тиждень (карти)

У понеділок, 1 червня, в Україні буде тепла погода. Дощі очікуються у західних та східних областях України, подекуди з грозами. На решті території світитиме сонце.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +17 до +20 градусів;

у східних областях - від +17 до +19 градусів;

у центральних областях - від +17 до +21 градусів;

у південних областях - від +17 до +20 градусів;

у західних областях - від +18 до +21 градусів.

У вівторок, 2 червня, в Україні дощі очікуються у західних областях та подекуди у центрі та на півдні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +20 до +22 градусів;

у східних областях - від +20 до +22 градусів;

у центральних областях - від +19 до +23 градусів;

у південних областях - від +18 до +24 градусів;

у західних областях - від +18 до +23 градусів.

У середу, 3 червня, дощі пройдуть у більшості областей, але буде сонячно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +20 до +22 градусів;

у східних областях - від +20 до +24 градусів;

у центральних областях - від +20 до +22 градусів;

у південних областях - від +21 до +24 градусів;

у західних областях - від +20 до +23 градусів.

У четвер, 4 червня, трохи потеплішає. Водночас дощі не збираються залишати Україну.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +23 до +26 градусів;

у східних областях - від +23 до +27 градусів;

у центральних областях - від +24 до +26 градусів;

у південних областях - від +22 до +27 градусів;

у західних областях - від +24 до +27 градусів.

У п'ятницю, 5 червня, буде найтепліше. Водночас дощі пройдуть майже по всій Україні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: