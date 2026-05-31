Літо розпочнеться теплом, але дощі не відступають: прогноз погоди на тиждень (карти)

18:30 31.05.2026 Нд
2 хв
Якою погодою розпочнеться червень?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Літо в Україні розпочнеться з теплої погоди, однак весь перший тиждень червня дощитиме.

У понеділок, 1 червня, в Україні буде тепла погода. Дощі очікуються у західних та східних областях України, подекуди з грозами. На решті території світитиме сонце.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +17 до +20 градусів;
  • у східних областях - від +17 до +19 градусів;
  • у центральних областях - від +17 до +21 градусів;
  • у південних областях - від +17 до +20 градусів;
  • у західних областях - від +18 до +21 градусів.

У вівторок, 2 червня, в Україні дощі очікуються у західних областях та подекуди у центрі та на півдні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +20 до +22 градусів;
  • у східних областях - від +20 до +22 градусів;
  • у центральних областях - від +19 до +23 градусів;
  • у південних областях - від +18 до +24 градусів;
  • у західних областях - від +18 до +23 градусів.

У середу, 3 червня, дощі пройдуть у більшості областей, але буде сонячно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +20 до +22 градусів;
  • у східних областях - від +20 до +24 градусів;
  • у центральних областях - від +20 до +22 градусів;
  • у південних областях - від +21 до +24 градусів;
  • у західних областях - від +20 до +23 градусів.

У четвер, 4 червня, трохи потеплішає. Водночас дощі не збираються залишати Україну.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +23 до +26 градусів;
  • у східних областях - від +23 до +27 градусів;
  • у центральних областях - від +24 до +26 градусів;
  • у південних областях - від +22 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +24 до +27 градусів.

У п'ятницю, 5 червня, буде найтепліше. Водночас дощі пройдуть майже по всій Україні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +23 до +27 градусів;
  • у східних областях - від +24 до +28 градусів;
  • у центральних областях - від +24 до +29 градусів;
  • у південних областях - від +22 до +29 градусів;
  • у західних областях - від +24 до +27 градусів.

Нагадаємо, цього тижня Україну накрила негода - відразу кілька областей опинились під впливом атмосферного фронту, який приніс штормовий вітер, зливи та град.

Тим часом метеорологи вже оприлюднили попередній прогноз на червень.

