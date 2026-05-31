Лето начнется теплом, но дожди не отступают: прогноз погоды на неделю (карты)

В понедельник, 1 июня, в Украине будет теплая погода. Дожди ожидаются в западных и восточных областях Украины, местами с грозами. На остальной территории будет светить солнце.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +17 до +20 градусов;

в восточных областях - от +17 до +19 градусов;

в центральных областях - от +17 до +21 градусов;

в южных областях - от +17 до +20 градусов;

в западных областях - от +18 до +21 градусов.

Во вторник, 2 июня, в Украине дожди ожидаются в западных областях и местами в центре и на юге.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +20 до +22 градусов;

в восточных областях - от +20 до +22 градусов;

в центральных областях - от +19 до +23 градусов;

в южных областях - от +18 до +24 градусов;

в западных областях - от +18 до +23 градусов.

В среду, 3 июня, дожди пройдут в большинстве областей, но будет солнечно.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +20 до +22 градусов;

в восточных областях - от +20 до +24 градусов;

в центральных областях - от +20 до +22 градусов;

в южных областях - от +21 до +24 градусов;

в западных областях - от +20 до +23 градусов.

В четверг, 4 июня, немного потеплеет. В то же время дожди не собираются покидать Украину.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +23 до +26 градусов;

в восточных областях - от +23 до +27 градусов;

в центральных областях - от +24 до +26 градусов;

в южных областях - от +22 до +27 градусов;

в западных областях - от +24 до +27 градусов.

В пятницу, 5 июня, будет теплее всего. В то же время дожди пройдут почти по всей Украине.

Столбики термометров днем покажут: