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Літо повертається? Синоптик дала детальний прогноз на вихідні в Україні

Україна, П'ятниця 20 вересня 2024 18:30
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Літо повертається? Синоптик дала детальний прогноз на вихідні в Україні Фото: синоптик розповіла про погоду на вихідні 21-22 вересня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні 21-22 вересня буде теплою і без дощів. Враховуючи +27 градусів, вікенд буде нагадувати літо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Субота та неділя в Україні будуть сухими, сонячними та теплими. Антициклон Serkan визначатиме повсюди саме таку синоптичну ситуацію", - розповіла вона.

Температура повітря, за даними синоптика, у нічні години очікується +8...+13 градусів, у денні передбачається +24...+27, у навколокарпатських областях +19....+23 градусів.

Вітер буде східного та північно-східного напрямків, помірний чи невеликий.

"Хіба що у суботу на півдні місцями можливі штормові пориви до 15-20 м/с", - додала Діденко.

Погода у Києві

У Києві дощів не буде до 27-28 вересня. Вітер також буде слабкий або помірний, північно-східний.

"Перейде на південно-східний та посилиться до 15-18 метрів за секунду 25-го вересня. Температура повітря в суботу-неділю у Києві очікується близько +25 градусів", - попередила Діденко.

Погода в Україні

Незважаючи на прогнози про похолодання в Україні та вересень за вікном, в Україні триває метеорологічне літо.

Вважається, що метеорологічна осінь в Україні буде, коли середня добова температура протягом кількох діб становитиме +15 градусів і нижче.

Раніше синоптики попереджали про заморозки в Україні, які можливі у вересні у всіх регіонах. За даними на 19 вересня, заморозки фіксувалися в Карпатах.

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