Лето в деталях: 5 аксессуаров, которые сделают любой образ изысканным
Стиль этим летом создают именно детали. Правильно подобранные аксессуары способны превратить даже самый простой образ в изысканный и трендовый.
РБК-Украина решило рассказать про пять модных акцентов, которые придадут вашему гардеробу легкость, элегантность и ощущение отпуска.
Бандана
Этот аксессуар вернулся в моду не только как головной убор, но и стильная деталь на шее, запястье или даже сумке. Выбирайте легкие ткани, яркие цвета или этнопринты и сочетайте с простыми вещами: белой майкой, рубашкой, total denim.
Бандана на лето 2025 (фото: instagram.com/sofiagrainge)
Ожерелье из ракушек
Море всегда с тобой - даже в городе. Ожерелье из ракушек (особенно с неровными натуральными формами) идеально смотрится с открытыми плечами, льняными костюмами и макси-платьями. Важно не перегружать образ: ракушки сами по себе самодостаточные.
Стильный вариант на лето (фото: instagram.com/cocoschiffer)
Шелковый платок на поясе
Этот тренд - идея подиумов, которую легко воплотить в жизни. Завяжите яркий платок вместо пояса на шортах, джинсах или легкой юбке - и образ сразу выглядит оригинально и женственно. Лучше всего - платки с цветочными или ретро-принтами.
Шелковые платки можно носить также на поясе (фото: instagram.com/marina_torres)
Плетеные кожаные сумки
Рафия - это классика лета, но плетеные кожаные модели придают образу большей изысканности. Они подходят и для пляжа, и для городского образа. Нейтральные оттенки (молочный, карамель, мокко) подходят к любой палитре одежды.
Плетеные сумки (фото: instagram.com/monikh)
Шляпа из рафии
Это больше, чем просто защита от солнца. Шляпа из рафии формирует все настроение образа. Выбирайте среди широких полей, мягких панам или геометрических форм - и носите как с платьями, так и с брючными костюмами в льняных текстурах.
Модная шляпа на лето (фото: instagram.com/kendalljenner)
Какие аксессуары носить в офис:
- шелковый платок вместо пояса или на сумке - придаст изысканности даже самому простому костюму
- плетеная сумка структурной формы - трендовая, но достаточно строгая для делового образа
- обувь - минималистичные кожаные вьетнамки на небольшой платформе подходят даже к льняным брюкам.
Какие аксессуары носить на пляж:
- шляпа из рафии - не только защита от солнца, но и основной стилевой акцент
- ожерелье из ракушек или большие серьги из природных материалов - придают чувство отдыха
- бандана - идеальна для собранного, но расслабленного вида.
Вечерняя прогулка:
- монохромный образ + яркий платок или клатч - мгновенно привлекает внимание.
- ожерелье или браслет с ракушками - легкий намек на курортную элегантность.
Вас также может заинтересовать
- Жена Усика очаровала стильным образом в полупрозрачном платье
- Какие принты будут в моде летом 2025
- Почему вьетнамки - самая модная обувь лета 2025.
Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Sofia Richie Grainge, coco, Marina Torres, Monikh, Kendall.