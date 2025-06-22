Літня спека повертається: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Раніше кліматолог в інтерв'ю розповіла, як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття.

Також РБК-Україна писало, що минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень. В Україні глобальне потепління може принести заморозки у травні, спричинити тривалі спеки, тепловий стрес і повернення пилових бур, особливо на півдні.

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