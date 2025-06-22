Літня спека повертається: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Наступний тиждень, 23-27 червня, в Україні почнеться з теплої, але нестабільної погоди. У кількох областях очікуються дощі та грози, а ближче до середи повернеться справжня літня спека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Наступний тиждень, 23 червня, розпочнеться з тепла, але на спеку очікувати не варто. Схід України накриють дощі з грозами.
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У вівторок, 24 червня, дощі зі сходу перейдуть на північні та центральні області. За прогнозом синоптиків, у цих регіонах також можливі грози.
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Середа, 25 червня, буде майже без дощів. Опади очікуються лише на півночі України. При цьому в Україну прийде справжня літня спека.
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У четвер, 26 червня, дощі прогнозуються лише в кількох областях - Луганській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській.
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Під кінець тижня більшість областей України знову підмочать дощі. У п'ятницю, 27 червня, опадів не буде лише на сході та у Херсонській області. На решті території очікуються помірні дощі.
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Раніше кліматолог в інтерв'ю розповіла, як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття.
Також РБК-Україна писало, що минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень. В Україні глобальне потепління може принести заморозки у травні, спричинити тривалі спеки, тепловий стрес і повернення пилових бур, особливо на півдні.
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