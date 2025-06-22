Летняя жара возвращается: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Ранее климатолог в интервью рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия.

Также РБК-Украина писало, что прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдений. В Украине глобальное потепление может принести заморозки в мае, вызвать длительные жары, тепловой стресс и возвращение пылевых бурь, особенно на юге.

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