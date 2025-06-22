Летняя жара возвращается: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Следующая неделя, 23-27 июня, в Украине начнется с теплой, но нестабильной погоды. В нескольких областях ожидаются дожди и грозы, а ближе к среде вернется настоящая летняя жара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Следующая неделя, 23 июня, начнется с тепла, но жары ожидать не стоит. Восток Украины накроют дожди с грозами.
Температура воздуха:
Во вторник, 24 июня, дожди с востока перейдут на северные и центральные области. По прогнозу синоптиков, в этих регионах также возможны грозы.
Температура воздуха:
Среда, 25 июня, будет почти без дождей. Осадки ожидаются лишь на севере Украины. При этом в Украину придет настоящая летняя жара.
Температура воздуха:
В четверг, 26 июня, дожди прогнозируются лишь в нескольких областях - Луганской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.
Температура воздуха:
Под конец недели большинство областей Украины снова подмочат дожди. В пятницу, 27 июня, осадков не будет только на востоке и в Херсонской области. На остальной территории ожидаются умеренные дожди.
Температура воздуха:
Ранее климатолог в интервью рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия.
Также РБК-Украина писало, что прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдений. В Украине глобальное потепление может принести заморозки в мае, вызвать длительные жары, тепловой стресс и возвращение пылевых бурь, особенно на юге.
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