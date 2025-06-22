Літня спека повертається: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень
Наступний тиждень, 23-27 червня, в Україні почнеться з теплої, але нестабільної погоди. У кількох областях очікуються дощі та грози, а ближче до середи повернеться справжня літня спека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Наступний тиждень, 23 червня, розпочнеться з тепла, але на спеку очікувати не варто. Схід України накриють дощі з грозами.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +19 +23 градуси, вночі +9 +13 градусів;
- на сході: вдень +18 +25 градусів, вночі +13 +15;
- у центрі: вдень +21 +23, вночі +11 +15 градусів;
- на півдні: вдень +25 +27 градусів, вночі +11 +13;
- на заході: вдень +23 +28, вночі +9 +13 градусів.
У вівторок, 24 червня, дощі зі сходу перейдуть на північні та центральні області. За прогнозом синоптиків, у цих регіонах також можливі грози.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +22 +25 градусів, вночі +11 +15 градусів;
- на сході: вдень +23 +31 градус, вночі +11 +15;
- у центрі: вдень +25 +30, вночі +13 +15 градусів;
- на півдні: вдень +29 +31 градус, вночі +13 +15;
- на заході: вдень +23 +27, вночі +15 +17 градусів.
Середа, 25 червня, буде майже без дощів. Опади очікуються лише на півночі України. При цьому в Україну прийде справжня літня спека.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +22 +26 градусів, вночі +13 +16 градусів;
- на сході: вдень +24 +33 градуси, вночі +15 +18;
- у центрі: вдень +25 +29, вночі +14 +19 градусів;
- на півдні: вдень +31 +33 градуси, вночі +17 +20;
- на заході: вдень +24 +31, вночі +14 +17 градусів.
У четвер, 26 червня, дощі прогнозуються лише в кількох областях - Луганській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +24 +26 градусів, вночі +13 +16 градусів;
- на сході: вдень +25 +33 градуси, вночі +15 +18;
- у центрі: вдень +25 +29, вночі +14 +20 градусів;
- на півдні: вдень +31 +33 градуси, вночі +17 +20;
- на заході: вдень +24 +31, вночі +14 +17 градусів.
Під кінець тижня більшість областей України знову підмочать дощі. У п'ятницю, 27 червня, опадів не буде лише на сході та у Херсонській області. На решті території очікуються помірні дощі.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +24 +26 градусів, вночі +14 +16 градусів;
- на сході: вдень +25 +32 градуси, вночі +15 +18;
- у центрі: вдень +28 +32, вночі +15 +18 градусів;
- на півдні: вдень +28 +33 градуси, вночі +19 +21;
- на заході: вдень +24 +28, вночі +14 +17 градусів.
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