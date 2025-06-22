Летняя жара возвращается: прогноз погоды в Украине на следующую неделю
Следующая неделя, 23-27 июня, в Украине начнется с теплой, но нестабильной погоды. В нескольких областях ожидаются дожди и грозы, а ближе к среде вернется настоящая летняя жара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Следующая неделя, 23 июня, начнется с тепла, но жары ожидать не стоит. Восток Украины накроют дожди с грозами.
Температура воздуха:
- на севере: днем +19 +23 градуса, ночью +9 +13 градусов;
- на востоке: днем +18 +25 градусов, ночью +13 +15;
- в центре: днем +21 +23, ночью +11 +15 градусов;
- на юге: днем +25 +27 градусов, ночью +11 +13;
- на западе: днем +23 +28, ночью +9 +13 градусов.
Во вторник, 24 июня, дожди с востока перейдут на северные и центральные области. По прогнозу синоптиков, в этих регионах также возможны грозы.
Температура воздуха:
- на севере: днем +22 +25 градусов, ночью +11 +15 градусов;
- на востоке: днем +23 +31 градус, ночью +11 +15;
- в центре: днем +25 +30, ночью +13 +15 градусов;
- на юге: днем +29 +31 градус, ночью +13 +15;
- на западе: днем +23 +27, ночью +15 +17 градусов.
Среда, 25 июня, будет почти без дождей. Осадки ожидаются лишь на севере Украины. При этом в Украину придет настоящая летняя жара.
Температура воздуха:
- на севере: днем +22 +26 градусов, ночью +13 +16 градусов;
- на востоке: днем +24 +33 градуса, ночью +15 +18;
- в центре: днем +25 +29, ночью +14 +19 градусов;
- на юге: днем +31 +33 градуса, ночью +17 +20;
- на западе: днем +24 +31, ночью +14 +17 градусов.
В четверг, 26 июня, дожди прогнозируются лишь в нескольких областях - Луганской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.
Температура воздуха:
- на севере: днем +24 +26 градусов, ночью +13 +16 градусов;
- на востоке: днем +25 +33 градуса, ночью +15 +18;
- в центре: днем +25 +29, ночью +14 +20 градусов;
- на юге: днем +31 +33 градуса, ночью +17 +20;
- на западе: днем +24 +31, ночью +14 +17 градусов.
Под конец недели большинство областей Украины снова подмочат дожди. В пятницу, 27 июня, осадков не будет только на востоке и в Херсонской области. На остальной территории ожидаются умеренные дожди.
Температура воздуха:
- на севере: днем +24 +26 градусов, ночью +14 +16 градусов;
- на востоке: днем +25 +32 градуса, ночью +15 +18;
- в центре: днем +28 +32, ночью +15 +18 градусов;
- на юге: днем +28 +33 градуса, ночью +19 +21;
- на западе: днем +24 +28, ночью +14 +17 градусов.
Ранее климатолог в интервью рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия.
Также РБК-Украина писало, что прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдений. В Украине глобальное потепление может принести заморозки в мае, вызвать длительные жары, тепловой стресс и возвращение пылевых бурь, особенно на юге.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.