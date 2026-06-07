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Літня спека, але з дощами, грозами та шквалами: чого очікувати від погоди сьогодні

07:00 07.06.2026 Нд
2 хв
Синоптики попереджають про негоду
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 7 червня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 7 червня, буде контрастна погода. Очікується одночасно спека та грозові дощі, град і шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. По всій країні, крім сходу, помірні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; в Вінницькій, Житомирській та Київській областях значні дощі.

Вранці на Закарпатті місцями туман. Вітер змінних напрямків, у західних областях північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вдень 24-29°, у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 20-25°.

Фото: у неділю в Україні очікуються грозові дощі, вітер та град (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями.

Значний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 20-25°, у Києві 21-23°.

До того ж синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Києва та Київщини.

Сьогодні очікується значний дощ, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомляло РБК-Україна, на вихідних в Україні очікується тепла погода - до +29 градусів на півдні. Короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні на заході, півночі та у Вінницькій області.

Синоптики ще на початку червня попереджали, що перший тиждень літа буде теплим, але дощі не відступатимуть.

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