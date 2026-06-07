Летняя жара, но с дождями, грозами и шквалами: чего ожидать от погоды сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. По всей стране, кроме востока, умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Винницкой, Житомирской и Киевской областях значительные дожди.

Утром на Закарпатье местами туман. Ветер переменных направлений, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с.

Температура днем 24-29°, в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях 20-25°.

Фото: в воскресенье в Украине ожидаются грозовые дожди, ветер и град (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями.

Значительный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 20-25°, в Киеве 21-23°.

К тому же синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Киева и Киевской области.

Сегодня ожидается значительный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый.