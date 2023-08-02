Літній тренд на валютному ринку: українці продають більше доларів, ніж купують

Населення України в липні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,668 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 1,591 млрд доларів. Чистий продаж валюти склав 76,6 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Таким чином у липні українці знову більше продали валюти більше, ніж купили. До цього протягом року ситуація була зворотною.

Всього з початку 2023 року українці продали 10,125 млрд доларів і купили на 11,937 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,813 млрд доларів.

Продають безготівкову валюту

Дані показують, що українці продовжують знімати безготівкову валюту в банках (201,8 млн доларів у липні). Цю валюту українці купували в банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень плюс комісія). Оскільки у липні на готівковому ринку курс впав до 37,30 гривень, то українці більше не розміщують валюту на депозит, а вилучають її.

Водночас щодо готівкової валюти ситуація протилежна. Населення купило в липні 125,1 млн доларів.

Валютні депозити

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України у липні 2022 року дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на строк понад три місяці. Також українці можуть застрахуватися від вагань офіційного курсу.

За даними НБУ, депозити стали частиною комплексу заходів НБУ для підтримки курсової стійкості, зокрема, за рахунок стабілізації ситуації на готівковому валютному ринку.

Вони позитивно позначилися на зменшенні попиту, стан ринку, збільшивши його стійкість, а також сприяли істотному поліпшенню курсових очікувань.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14 461,4 млн доларів і купило на 15 341,5 млн доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн доларів.

За 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.