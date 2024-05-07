Літній наступ Росії. Де та коли Москва може нанести новий удар

Українські військові та представники політичної влади вже кілька місяців попереджають про те, що росіяни готують новий наступ наприкінці весни або влітку. З огляду на нинішню логіку дій ворога на фронті, ймовірно, новий удар слід би було очікувати на Донбасі. Проте в різних публікаціях – як російських, так і західних ЗМІ – можна побачити прогнози, що потенційними цілями окупантів можуть стати зовсім інші регіони.

Коли буде новий наступ Росії

Зараз противник продовжує наступальні дії, які він розпочав ще восени минулого року. І попри виснаженість своїх військ, все одно намагається не збавляти темп. Окупанти хочуть просунутись якомога далі, поки українські підрозділи не отримали додаткове озброєння, обіцяне США, і не встигли укріпитись на нових рубежах.

Далі можливі кілька варіантів розвитку подій. Перший – після надходження частини американської допомоги ворог буде зупинений і візьме паузу. А коли як у стрій встануть нові російські частини та з'єднання, вони розпочнуть новий етап наступальних дій. Джерела видання в Силах оборони вважають, що формування нових підрозділів окупаційної армії завершиться приблизно до серпня. Саме тому, за цією версією, новий наступ Росії може відбутись не в травні чи в червні, а дещо пізніше – в серпні або вересні.

Другий сценарій – ворог не буде брати жодних пауз і посилить тиск, коли на передову прибудуть додаткові новосформовані частини. У такому разі пік наступальних дій з боку ворога теж може припасти на другу частина літа чи початок осені.

Росія зараз веде наступ відразу на трьох напрямках у Донецькій області (карта: DeepState)

Є і третій варіант – противник може нанести удар на одному з наразі неактивних напрямків починаючи з кінця травня або впродовж літа. І паралельно продовжуватиме наступальні дії на тих напрямках, де він досяг успіхів станом на тепер.

Де може наступати Росія

Зараз Росія веде активні наступальні дії на трьох оперативних напрямках: Костянтинівському – в районі Часового Яра, на Покровському – на відрізку з десятка населених пунктів неподалік Авдіївки, а також на Курахівському з боку Мар'їнки. Найважча ситуація на останніх двох. Раніше РБК-Україна уже розповідало, як вони зв'язані між собою і в чому може полягати більш глобальний задум Кремля.

Співрозмовники видання в Силах оборони стверджують, що основною ціллю ворога на осяжне майбутнє залишатиметься захоплення Донецької області. Проте способи дій росіян для досягнення цієї мети можуть відрізнятись.

Згідно з першим і другим сценарієм, описаними вище, противник буде наступати на тих же напрямках, на яких він діє сьогодні. Зокрема найбільш активні бої будуть або в бік Краматорської агломерації, або на Курахівсько-Вугледарському напрямках.

За третім сценарієм агресор може активізуватись ще і на Сумщині та Харківському напрямку з території Бєлгородської області РФ. Мета Москви, з одного боку, створити так звану "санітарну зону" поряд зі своїми прикордонними регіонами. З іншого – так противник хоче змусити українське командування забирати частину військ з інших важливих для нього напрямків на захист Харкова та Сумщини.

Є три сценарії можливих наступальних дій Росії влітку, один з них - активізація на Курахівсько - Вугледарському напрямку (карта: DeepState)

Останнім часом ця версія дуже "підживлюється" і в російських ЗМІ – як опозиційних, так і пропагандистських. Російський міністр закордонних справ Лавров – перший з посадовців – відкрито сказав, що Харків "відіграє важливу роль" в ідеї Путіна про створення демілітаризованої "санітарної зони" в Україні.

Угруповання "Север", яке знаходиться на території Брянської, Курської та Бєлгородської областей, за даними координатора "Інформаційного спротива" Костянтина Машовця, налічує до 50 тисяч особового складу. Є ще інше угруповання – "Запад", що діє на Куп'янському напрямку, і складає, за різними оцінками, 60-80 тисяч. Проте з вересня минулого року воно навіть не спромоглось захопити маленьке село Синьківка в десятку кілометрів від Куп'янська.

Так чи інакше, у разі реальної загрози на Харківському чи Сумському напрямках українські офіційні особи попередять про неї. Станом на зараз у росіян і близько немає достатньої кількість для операції з захоплення Харкова, до того ж за всю війну їм не доводилось проводити наступальні дії на місто таких розмірів. Тому ймовірність оточення чи захоплення Харкова зараз вигладає дуже мало ймовірно. Таку ж думку нещодавно висловлювали і аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).