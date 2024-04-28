РФ може здобути перевагу на фронті, але повністю оборону ЗСУ не зламає, - ISW

Найближчими тижнями російські війська здобудуть суттєві тактичні переваги на фронті, доки Україна очікує на прибуття західного озброєння після затвердження пакету фінансування військової допомоги США. Однак навряд чи Росія зможе повністю розгромити оборону Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив спікеру Палати представників США Майку Джонсону, що без додаткової допомоги США у сфері безпеки, Сили оборони зможуть "протриматися" до березня або квітня 2024 року.

В ISW переконані, що прибуття найближчими тижнями американської допомоги на фронт, дозволить українським військам вирішити поточні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і призупинити російські наступальні операції. Натомість армія РФ активізує зусилля з дестабілізації оборони ЗСУ та спробує закріпитися до прибуття в Україну допомоги у сфері безпеки від США.

Два офіцери української розвідки повідомили виданню Financial Times, що російські війська мають на меті використати поточні наступальні операції та ракетні удари по Україні для підготовки поля бою для очікуваної широкомасштабної російської наступальної операції наприкінці травня або в червні.

Західний чиновник розповів виданню, що російські війська можуть здійснити подальші "тактичні прориви" впродовж наступних тижнів, але не "захоплять" Україну повністю.

"Російські війська здатні досягти значних тактичних успіхів у районі Авдіївки та оперативно важливої мети - захоплення міста Часів Яр. Однак жодне з цих зусиль навряд чи переросте в оперативно важливе проникнення у найближчій перспективі, вже не кажучи про те, щоб призвести до краху оборонної лінії ЗСУ в Донецькій області", - йдеться у звіті ISW.