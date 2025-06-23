Літній лайфхак від Наді Дорофєєвої: як стильно носити купальник у місті (фото)

Який "лук" обрала Надя Дорофєєва

Основою образу співачки є білий купальник з контрастними написами чорного відтінку. Він має глибокий виріз, відкриваючи плечі та зону декольте, що додає луку сміливості та зухвалості.

Доповнити стильний аутфіт Дорофєєва вирішила широкими джинсами зі світлого деніму. Вони мають завищену талію та зав'язки замість звичайних ґудзиків чи блискавки, що додає недбалості та сучасності.

Зверху на купальник артистка накинула в'язаний кардиган яскраво-малинового відтінку. Він додає яскравого відтінку та створює контраст.

Завершити стильний образ Надя Дорофєєва вирішила кросівками на масивній підошві.

Надя Дорофєєва задає тренди (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Стиль

Цей образ є яскравим прикладом "модного кежуалу" (fashion casual) з елементами street style (вуличного стилю) і Y2K (стилю 2000-х років).

Street Style: образ поєднує повсякденні елементи (джинси, кардиган) зі сміливими модними рішеннями (купальник як верх, об'ємні силуети). Це типово для вуличного стилю, де затишок поєднується з оригінальністю та вираженням особистості.

Елементи 2000-х: широкі джинси з низькою посадкою і використання купальника як верху є характерними рисами моди початку 2000-х років, яка зараз знову на піку популярності.

Експериментальний: використання купальника поза пляжем, поєднання об'ємного верху і низу, яскравий колір кардигана вказують на сміливість і готовність до модних експериментів.

Надя Дорофєєва показала стильний прийом на літо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Звідки з'явився тренд носити купальник у повсякденному житті

Спорт і боді у 80-х

Ще в 1980-х роках активно носили боді як частину повсякденного або спортивного одягу - на аеробіці, в клубах або навіть з джинсами. Купальники мали схожий вигляд: з відкритими плечима, високим вирізом у районі стегон, щільною посадкою. Пізніше мода на боді повернулася - і купальник став літнім аналогом.

Instagram-культура

З розвитком соцмереж купальник більше не є виключно пляжною річчю. Блогери почали демонструвати купальники в образах із сорочками, спідницями, денімом як частину курортного гардероба. Така універсальність мала естетичний і водночас практичний вигляд.

Сучасна інтерпретація - купальник як топ

Зараз купальник - це не просто річ для відпочинку, а повноцінна альтернатива кроп-топу. Особливо актуально для спекотного міста чи відпустки, коли речі мають бути легкими, швидко адаптуватися до умов і мати стильний вигляд.