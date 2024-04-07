"Літні" правила для водіїв, які повинен знати кожен

З настанням теплого періоду змінюється низка правил дорожнього руху, проте цього року на водіїв очікують нововведення. До того ж для безпечних та комфортних поїздок у літній сезон варто заздалегідь підготувати та перевірити стан авто.
Докладніше про зміну правил для водіїв – в матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці використовувалися: публікації КМДА, Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, законопроєкт № 11029, Telegram-канал Патрульної поліції України.
Зміст:
З 1 квітня 2024 змінився швидкісний режим для транспортних засобів на окремих ділянках доріг Києва та Дніпра. Правило діятиме понад пів року – до 1 листопада.
Київ
Департамент транспортної інфраструктури КМДА визначив 10 ділянок автошляхів столиці, де можна рухатися зі швидкістю 80 км/год:
Як зазначили в КМДА, ці вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно.
На інших ділянках доріг Києва швидкість обмежено 50 км/год.
Дніпро
На наступних ділянках вулиць та мостах Дніпра дозволену швидкість руху збільшили до 70 км/год:
Сезонне правило обов'язково вмикати ходові вогні чи ближнє світло фар при їзді за межами населених пунктів діяло цілодобово з 1 жовтня до 1 травня. Світловий день у цей період короткий. До того ж погодні умови є часто несприятливими (знижена видимість через туман, дощ, сніг), тому ввімкнені ходові вогні роблять автомобіль більш помітним для учасників дорожнього руху, що знижує ризик ДТП.
Від 1 травня 2024 зазначене правило мали б скасувати, проте минулого року Кабмін ухвалив зміни до Правил дорожнього руху.
Відтепер за межами населених пунктів авто має рухатись з увімкненими ходовими вогнями в будь-яку пору доби та року. В разі відсутності ходових вогнів у конструкції транспортного засобу, авто має рухатися з увімкненим ближнім світлом фар.
Як наголошували в Патрульній поліції, така практика добре себе зарекомендувала в країнах ЄС. Завдяки використанню денних ходових вогнів, кількість ДТП у світлий час доби знизилася на 10-15%.
Одним із головних завдань для водіїв із настанням весни є зміна зимової "гуми" на авто. Шини, призначені для водіння в холодну погоду, виготовлені з м'якшої гуми, тому з підвищенням температури їх експлуатаційні якості погіршуються, покришки швидко стираються.
Експерти рекомендують "перевзувати" авто, коли температура повітря буде стабільно перевищувати +10 градусів.
Необхідність заміни шин поки не регулюється законом, але невдовзі це правило може стати обов'язковим для українських водіїв.
У Верховній раді 20 лютого зареєстрували законопроєкт №11029 щодо посилення відповідальності e сфері безпеки дорожнього руху. В разі його ухвалення в Україні стане обов'язковим використання зимової "гуми" для транспортних засобів у холодний період року.
У законопроєкті пропонується встановити адміністративну відповідальність за керування авто, обладнане шинами не за сезоном:
за перше порушення – штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 грн);
за повторне порушення – від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3 400-8 500 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців.
Варто зазначити, що наразі документ ще знаходиться на стадії розгляду профільним комітетом.
Окрім заміни покришок до літа експерти радять перевірити систему охолодження в авто та переконатися, що кондиціонер працює належним чином.
Також варто подбати про заміну омивача для скла на літній, який забезпечує очищення від пилу та бруду, а також слідів від комах.
Додатково для очищення фар, скла та кузова транспортного засобу можна придбати засіб "Антимошка". Він прибирає сліди від комах, жирні плями та навіть частинки бітуму.
Більш докладно про те, як підготувати авто до теплої пори року йдеться в окремому матеріалі РБК-Україна.
Раніше ми також писали про найпоширеніші порушення ПДР, за які штрафують українських водіїв.