"Летние" правила для водителей, которые должен знать каждый

С наступлением теплого периода меняется ряд правил дорожного движения, однако в этом году водителей ожидают нововведения. К тому же, для безопасных и комфортных поездок в летний сезон стоит заранее подготовить и проверить состояние авто.
Подробнее об изменении правил для водителей – в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались: публикации КГГА, Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, законопроект №11029, Telegram-канал Патрульной полиции Украины.
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С 1 апреля 2024 изменился скоростной режим для транспортных средств на отдельных участках дорог Киева и Днепра. Правило будет действовать более полугода – до 1 ноября.
Киев
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА определил 10 участков автодорог столицы, где можно двигаться со скоростью 80 км/ч.
Как отметили в КГГА, на этих улицах есть качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно.
На других участках дорог Киева скорость ограничена 50 км/ч.
Днепр
На следующих участках улиц и мостах Днепра разрешенную скорость движения увеличили до 70 км/ч:
Сезонное правило обязательно включать ходовые огни или ближний свет фар при езде за пределами населенных пунктов действовало круглосуточно с 1 октября по 1 мая. Световой день в этот период короткий. К тому же погодные условия часто неблагоприятны (снижена видимость из-за тумана, дождя, снега), поэтому включенные ходовые огни делают автомобиль более заметным для участников дорожного движения, что снижает риск ДТП.
С 1 мая 2024 указанное правило должны были отменить, однако в прошлом году Кабмин принял изменения Правил дорожного движения.
Теперь за пределами населенных пунктов авто должно двигаться с включенными ходовыми огнями в любое время суток и года. В случае отсутствия ходовых огней в конструкции транспортного средства, авто должно двигаться с включенным ближним светом фар.
Как объяснили в Патрульной полиции, такая практика хорошо себя зарекомендовала в странах ЕС. Благодаря использованию дневных ходовых огней количество ДТП в светлое время суток снизилось на 10-15%.
Одна из главных задач для водителей с наступлением весны – смена зимней "резины" на авто. Шины, предназначенные для вождения в холодную погоду, изготовлены из более мягкой резины, поэтому с повышением температуры их эксплуатационные качества ухудшаются, покрышки быстро стираются.
Эксперты рекомендуют "переобувать" авто, когда температура воздуха будет стабильно превышать +10 градусов.
Необходимость замены шин пока не регулируется законом, но вскоре это правило может оказаться обязательным для украинских водителей.
В Верховной раде 20 февраля зарегистрировали законопроект №11029 об усилении ответственности в сфере безопасности дорожного движения. В случае его принятия в Украине станет обязательным использование зимней "резины" для транспортных средств в холодный период года.
В законопроекте предлагается установить административную ответственность за управление авто, оборудованное шинами не по сезону:
Стоит отметить, что документ еще находится на стадии рассмотрения профильным комитетом.
Кроме замены покрышек к лету, эксперты советуют проверить систему охлаждения в авто и убедиться, что кондиционер работает должным образом.
Также стоит позаботиться о замене омывателя для стекла на летний, который очищает от пыли и грязи, а также следов от насекомых.
Дополнительно для очистки фар, стекла и кузова транспортного средства можно приобрести средство "Антимошка". Оно убирает следы от насекомых, жирные пятна и даже частицы битума.
Более подробно о том, как подготовить авто к теплому времени года можно прочесть в отдельном материале РБК-Украина.
Ранее мы также писали о самых распространенных нарушениях ПДД, за которые штрафуют украинских водителей.