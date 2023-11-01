Україна змінює ПДР: головні нововведення, про які має знати кожен водій

Правила дорожнього руху в Україні наближаються до стандартів Євросоюзу. Для водіїв набули чинності важливі зміни ПДР, що стосуються місць для паркування, ввімкнення ходових вогнів, безпеки дітей та маркування навчальних авто.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: постанови Кабміну №1105, №1128, №1306 (Про Правила дорожнього руху), телеграм-канал Патрульної поліції України.

Більш детально про нові правила для транспортних засобів – на РБК-Україна нижче.

Ввімкнення ходових вогнів поза містом

Для безпечного руху транспортних засобів в осінньо-зимовий сезон раніше водії мали вмикати ходові вогні або ближнє світло фар при русі поза межами населених пунктів навіть у світлий час доби. Правило діяло в період 1 жовтня – 1 травня.

Проте 20 жовтня 2023 Кабмін ухвалив зміни до цієї норми. Часові проміжки було скасовано.

Відтепер за межами населених пунктів авто має рухатись з увімкненими ходовими вогнями (в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнім світлом фар) постійно – в будь-яку пору доби та року.

Як наголосили в Патрульній поліції, така практика добре себе зарекомендувала в країнах ЄС. Завдяки використанню денних ходових вогнів, кількість ДТП у світлий час дня знизилася на 10-15% (дані Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху).

Норма ПДР набула чинності 25 жовтня 2023.

Маркування для навчальних транспортних засобів

У постанові Уряду від 27 жовтня 2023 було змінено термінологію та зовнішній вигляд значків для навчальних транспортних засобів:

термін "Учбовий транспортний засіб" замінено на "Навчальний транспортний засіб" .

Розпізнавальний знак на авто у вигляді літери "У" замінять. Це буде трикутник з червоними гранями та чорною літерою "Н" всередині на білому тлі.

Норма ПДР набуде чинності через 6 місяців – у квітні 2024.

Фото: новий маркувальний знак для навчальних транспортних засобів (kmu.gov.ua)

Перевезення дітей

Вимоги до перевезення дітей в авто посилилися. Якщо дитина має зріст до 150 см, в салоні транспортного засобу вона має перебувати в спеціальному автокріслі з пасками безпеки.

Також забороняється перевезення дітей зростом до 150 см на задньому сидінні мопедів, мотоциклів.

Перевезення дітей без автокрісла допускається в таких транспортних засобах:

що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення , за умови дотримання встановлених цими Правилами обмежень швидкості руху;

спеціалізованих санітарних автомобілів бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, оперативних транспортних засобів Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Управління державної охорони під час виконання ними невідкладного службового завдання.

Фото: забороняється перевезення дітей зростом до 150 см без дитячого автокрісла (freepik.com)

Зазначимо, попередня норма забороняла перевезення в машині маленьких пасажирів зростом до 145 см без використання дитячих утримувальних систем.

Норма ПДР набула чинності 25 жовтня 2023.

Забороняється зупинка поза межами спеціальних зон

У змінах до ПДР уточнено маркування для зон, де можна зупинятися на автомагістралях.

Йдеться про наступні дорожні знаки:

5.42.1 – "Місце для стоянки";

5.42.2 – "Місце для стоянки поблизу зупинок маршрутних транспортних засобів";

5.42.3 – "Місце для стоянки вантажного автомобіля, фургонів тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження/завантаження";

5.43 – "Зона стоянки";

6.15 – "Місце відпочинку".

Фото: дорожні знаки для позначення дозволених місць стоянки (wikimedia.org)

Якщо на певній ділянці дороги немає відповідного знака про дозвіл на стоянку, водію заборонено робити там зупинку.

Норма ПДР набула чинності 25 жовтня 2023.